MEA แนะขั้นตอนยื่นขอเชื่อมต่อ Solar Rooftop เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือน พร้อมสนับสนุนมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดำเนินการยื่นขอเชื่อมต่อระบบและใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
-ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ร่วมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล)
-ระบบที่ติดตั้งต้องเป็นระบบ On-grid
-ชื่อ-สกุล ของผู้ใช้สิทธิต้องตรงกับชื่อเจ้าของเครื่องวัด
-กำลังผลิตติดตั้งรวมต้องไม่เกิน 10 kWp
-สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดซื้อ ติดตั้ง และยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อกับ MEA ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2569 (วันที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้มีผลบังคับใช้) จนถึงวันสิ้นสุดโครงการคือ 31 ธันวาคม 2571
ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ขั้นตอน (Online Application)
1.ลงทะเบียน ผู้ขอใช้บริการยื่นแบบคำขอเชื่อมต่อผ่านระบบ Online (https://MyEnergy.mea.or.th) และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมเอกสารยินยอมการเข้าร่วมโครงการ
2.ตรวจสอบ MEA จะดำเนินการผ่านระบบ Online เพื่อตรวจสอบเอกสารขนานเครื่อง และตรวจสอบศักยภาพระบบไฟฟ้า
3.ชำระเงิน: ผู้ขอใช้บริการติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตตามพื้นที่ เพื่อนำส่งเอกสารและชำระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท (ไม่รวม VAT)
4.เชื่อมต่อ MEA จะเข้าตรวจสอบการเชื่อมต่อ และติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแบบ Electronic ที่อ่านค่าได้ 2 ทิศทาง จำนวน 1 เครื่องวัด หากตรวจสอบผ่าน MEA จะออกหนังสือยืนยันสิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้ผู้ขอใช้บริการผ่านระบบ MyEnergy
5.สัญญาและใช้สิทธิ ผู้ขอใช้บริการทำสัญญาการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าผ่านระบบ M-Sign จากนั้นจึงนำเอกสารไปยื่นขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในช่วงต้นปีถัดไป
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นกรมสรรพากร
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ
-ใบกำกับภาษี หรือ E-Tax Invoice
-เอกสารที่แสดงการได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้า
MEA ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างคุ้มค่า เพื่อก้าวสู่สังคมพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ทางเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือทางระบบรับเรื่องออนไลน์ http://myenergy.mea.or.th/ และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง