รมช.มท.ลงพื้นที่ฉะเชิงเทราตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน

วันนี้ (12 เม.ย.) เวลา 12.00 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลสถานการณ์การจราจรในพื้นที่และแนวทางการปฎิบัติของจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยคณะของนายเจเศรษฐ์ ได้ลงพื้นที่จุดแรกบริเวณหน้านิคมขนมจีน ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดที่ 2 บริเวณสี่แยกไก่หมุนจิระภา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน พร้อมมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดูแลประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569