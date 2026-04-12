ปภ.แนะวิธีขับรถอย่างปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่มีการเดินทางจำนวนมาก และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจมีการตอบสนองช้าลง และมีโรคประจำตัว ส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงขอแนะวิธีขับรถอย่างปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผู้สูงอายุควรตรวจสอบความพร้อมของร่างกายก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการตรวจสายตาและการได้ยิน หากมองเห็นไม่ชัด หรือมีปัญหาในการรับรู้ ไม่ควรขับรถ นอกจากนี้ ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่ทำให้ง่วงซึม และควรหลีกเลี่ยงการขับรถในเวลากลางคืน ควรเดินทางในช่วงเวลากลางวัน โดยใช้เส้นทางที่คุ้นเคยและหลีกเลี่ยงการเดินทางระยะไกล หากจำเป็นควรมีผู้โดยสารร่วมเดินทาง เพื่อช่วยดูเส้นทางและพูดคุยลดความง่วง
ที่สำคัญ ครอบครัวและบุตรหลานควรดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวที่จะต้องขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานต์อย่างใกล้ชิด จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
