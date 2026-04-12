อย.เตือนประชาชนระวังโฆษณาลดราคาเกินจริง กลโกงที่มาพร้อมป้าย SALE

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เตือนประชาชนระวังการโฆษณาเกินจริง โดยกำหนดให้การโฆษณาต้องเป็นความจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับราคาและคุณภาพของสินค้า เช่น “SALE ลด 70%” หรือ “ลดล้างสต๊อก” อาจไม่ใช่ข้อเสนอที่แท้จริงเสมอไป และอาจเข้าข่าย “โฆษณาล่อเหยื่อ” ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา คุณภาพ หรือเงื่อนไขการขายของสินค้า
ข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าจากโฆษณา
- อย่าดูแค่เปอร์เซ็นต์ส่วนลด
- ให้ตรวจสอบราคาปกติ ราคาหลังลด และเงื่อนไขโปรโมชั่นให้ชัดเจน
- เก็บหลักฐาน เช่น ป้ายโฆษณา ใบเสร็จไว้
หากพบการโฆษณาลดราคาเกินจริงขอรับคำปรึกษาสายด่วน สคบ: 1166