ตร.เผยวันที่ 2 ช่วง 7 วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุ 208 ครั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์ระบุว่า 7 วัน (ระวัง) อันตราย ตำรวจบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนถนน

วันที่ 2 ของช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้น
เกิดอุบัติเหตุ 208 ครั้ง
บาดเจ็บ 185 ราย
เสียชีวิต 50 ราย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรแล้ว 71 ราย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใย ตั้งจุดตรวจทั่วประเทศเพื่อกวดขันวินัยจราจร ยับยั้งการสูญเสีย โดยผลการปฏิบัติ 2 วันคุมเข้ม เรียกตรวจกว่า 1.4 แสนคัน พบยังมีผู้ทำผิดกฎจราจรกว่า 26.32%

สงกรานต์นี้เราอยากให้เป็น สงกรานต์ปลอดภัย ตำรวจดูแลคุณ อยากให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ