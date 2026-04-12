ตร.เผยวันที่ 2 ช่วง 7 วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุ 208 ครั้ง

เพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์ระบุว่า 7 วัน (ระวัง) อันตราย ตำรวจบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนถนน
วันที่ 2 ของช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้น
เกิดอุบัติเหตุ 208 ครั้ง
บาดเจ็บ 185 ราย
เสียชีวิต 50 ราย
ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรแล้ว 71 ราย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใย ตั้งจุดตรวจทั่วประเทศเพื่อกวดขันวินัยจราจร ยับยั้งการสูญเสีย โดยผลการปฏิบัติ 2 วันคุมเข้ม เรียกตรวจกว่า 1.4 แสนคัน พบยังมีผู้ทำผิดกฎจราจรกว่า 26.32%
สงกรานต์นี้เราอยากให้เป็น สงกรานต์ปลอดภัย ตำรวจดูแลคุณ อยากให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ