บขส.เผยยอดเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ วานนี้ นิวไฮ 1.5 แสนคน ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. (BKS) เปิดเผยข้อมูลการเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เมื่อวานนี้ (11 เมษายน 2569) ว่า มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวไป จำนวน 88,598 คน เที่ยวกลับ จำนวน 62,995 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 151,593 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) เที่ยวไป จำนวน 3,988 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 3,757 เที่ยว รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,745 เที่ยว สามารถบริหารจัดการเดินรถโดยสารในช่วงวันเดินทางได้อย่างเพียงพอ รองรับความต้องการของประชาชนได้ครบถ้วน โดยเที่ยวรถสุดท้ายออกจากสถานีเวลา 23.35 น. และสามารถส่งผู้โดยสารกลับสู่ภูมิลำเนาได้ทั้งหมด ไม่มีผู้โดยสารตกค้างในสถานี
ส่วนวันนี้ (12 เมษายน 2569) ยังมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในเส้นทางระยะสั้น เช่น กรุงเทพฯ –นครราชสีมา, กรุงเทพฯ – พัทยา, กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี และ กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทาง เที่ยวไป – กลับ กว่า 100,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) ประมาณ 6,000 เที่ยว
นอกจากนี้ บขส. (BKS) ได้เตรียมอำนวยความสะดวกในเที่ยวกลับ วันที่ 16 – 19 เมษายน 2569 คาดว่ามีผู้โดยสารเดินทางวันละ 120,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) วันละ 6,000 เที่ยว และได้เตรียมรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถทะเบียน 30) หรือรถเสริมจำนวน 1,200 คัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง