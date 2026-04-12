ไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมาย ปภ.ส่งรถดับเพลิง รถหอน้ำบันไดสูงสนับสนุนระงับเหตุ

วันนี้ (12 เม.ย.) เวลาประมาณ 11.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานน้ำตาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิง โดยหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าควบคุมเพลิง
ทั้งนี้ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ได้ส่งชุดยานยนต์ดับเพลิงด้วยระบบควบคุมระยะไกล รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ขนาด รถดับเพลิงชนิดหอน้ำบันไดสูง 2 คัน เข้าสนับสนุนการระงับเหตุ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนครราชสีมา อำนวยการ ควบคุมบัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะแจ้งความคืบหน้าของสถานการณ์ให้ประชาชนทราบต่อไป