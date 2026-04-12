คืบอาการค่างแว่นถิ่นใต้โดนไฟช็อต พบไฟไหม้เกือบทั้งใบหน้า สัตวแพทย์ฉีดยาแก้ปวด-ให้น้ำเกลือ

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ส่งกำลังใจให้เจ้าตัวเล็ก ค่างแว่นถิ่นใต้ โดนไฟช็อต อัปเดตอาการ 12 เม.ย. 69
หลังจาก เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ ค่างแว่นถิ่นใต้ ถูกไฟฟ้าช็อต เมื่อวานนี้ และรีบส่งตัว ไปดูแลต่อที่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย ทันที
ล่าสุด คุณหมออนุรักษ์ (นายสัตวแพทย์ประจำ สบอ.3) บอกว่า น้องอายุแค่ประมาณ 1 ขวบเองครับ ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลย แต่ต้องมาเจอกับแผลไฟไหม้เกือบทั้งใบหน้า ทั้งเปลือกตาและริมฝีปาก เห็นแล้วก็สะเทือนใจเหลือเกิน คงจะเจ็บปวดไม่น้อยเลยลูกเอ๊ยยยยย
ตอนนี้คุณหมอดูแลน้องอย่างใกล้ชิดที่สุด ทายา ฉีดยาแก้ปวด และให้น้ำเกลือ ตอนป้อนนม ก็ยังพอขยับตัวได้บ้าง นั่นคือสัญญาณว่ายังสู้!
หลังจากนี้..คุณหมอจะต้องคอยเล็มเนื้อตายออกและทำแผลให้แห้ง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยป้อนนมทุกๆ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้มีแรง และต้องดูแล ให้อยู่ในที่ที่อากาศสบายที่สุด ไม่ให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว
ขอบคุณชาวบ้านที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และขอบคุณทีมหมอ ทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยหัวใจเมตตา ส่งกำลังใจ ขอพร ให้เจ้าค่างแว่นน้อยตัวนี้ กลับมาลืมตาและใช้ชีวิตโลดโผนได้อีกครั้งนะ