กกล.ผาเมือง ปะทะขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่เชียงใหม่ ยึดยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด เฮโรอีน 2.1 กก.

กองกำลังผาเมือง โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3209 กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการหมวดลาดตระเวนระยะไกล กองกำลังผาเมือง จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 บริเวณ บ้านแก่งทรายมูล ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 07.30 นาฬิกา ตรวจการณ์พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย จำนวนประมาณ 15 - 20 คน เดินเข้ามาตามเส้นทางภูมิประเทศ หน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิด และขนาดยิงใส่ฝ่ายเรา ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ 5 นาที และได้อาศัยความชำนาญในภูมิประเทศวิ่งหลบหนี ขั้นต้นฝ่ายเราปลอดภัย หน่วยจึงจัดชุดปฏิบัติการเพิ่มเติม จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ วางกำลังควบคุมพื้นที่เกิดเหตุ และเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ผลการตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพาย จำนวน 13 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 12 กระสอบๆละ 100,000 เม็ด รวมจำนวนประมาณ 1,200,000 เม็ด, ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) จำนวน 1 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 2.1 กิโลกรัม
และเมื่อเวลา 16.20 นาฬิกา พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบให้ พันเอก อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เดินทางไปตรวจสอบของกลางยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนบริเวณพื้นที่ปะทะ ปัจจุบันหน่วยได้นำของกลางส่ง สถานีตำรวจภูธรแม่อาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป