รฟท.เผยยอดผู้โดยสารช่วงสงกรานต์ต่อเนื่อง 11 เม.ย.กว่า 9.5 หมื่นคน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภาพรวมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2569 พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 95,309 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารในขบวนรถปกติ จำนวน 94,545 คน และขบวนรถเสริมพิเศษ จำนวน 764 คน
ทั้งนี้ เป็นผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 42,859 คน และผู้โดยสารขาออก จำนวน 52,450 คน สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลที่ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเส้นทางที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นสูงสุด ได้แก่ สายใต้ จำนวน 34,714 คน รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 26,064 คน สายเหนือ จำนวน 17,693 คน สายตะวันออก จำนวน 10,157 คน สายมหาชัย จำนวน 5,529 คน และสายแม่กลอง จำนวน 1,152 คน ตามลำดับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ยังคงดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างเข้มงวด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตามสถานีและบนขบวนรถอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้