ผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์สู่ลานคนเมือง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไปประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
โดยขบวนรถอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ เคลื่อนออกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไปตามเส้นทางที่กำหนด และจอดเพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำพระ จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ด้านหน้าวัดชนะสงคราม และปากคลองตลาด จากนั้นจะอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569 ให้ประชาชนกราบสักการะและสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล