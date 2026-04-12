"เทพไท"เชื่อเหตุน้ำมันแพงทำคนกลับบ้านช่วงสงกรานต์น้อยลงกว่าทุกปี

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า น้ำมันแพง ทำคนกลับบ้านน้อยลง
สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ นับว่าเป็นปีแรกที่ผมไม่มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งที่ผ่านมาทุกปี จะลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับพี่น้องประชาชน แต่สำหรับปีนี้เนื่องจากภาวะวิกฤติน้ำมันน้ำมันแพง น้ำมันขาดแคลน จึงทำให้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจพิจารณาเดินทางกลับพื้นที่ของผมและพี่น้องประชาชนหลายคน
สำหรับเหตุผลในการตัดสินใจฉลองสงกรานต์ที่กรุงเทพ ไม่ลงพื้นที่เหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมา ก็คือ
1.สถานการณ์วิกฤติน้ำมันน้ำมันแพง เสี่ยงน้ำมันขาดแคลน ถ้าจะเดินทางโดยรถยนต์ มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งปกติไม่ค่อยได้เดินทางโดยรถยนต์อยู่แล้ว แต่ถ้าต้องเดินทางโดยเครื่องบิน สายการบินทุกสาย ราคาแพง ปรับค่าโดยสารสูงขึ้นตามสภาวะน้ำมันแพง และตั๋วโดยสารเต็ม จึงตัดสินใจว่าปีนี้ไม่เดินทางดีกว่า
2.ไม่มีภาระหน้าที่จำเป็นในการลงพื้นที่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา คือไม่มีสถานะความเป็นส.ส. ไม่มีวาระงานที่ต้องไปเปิดงานสงกรานต์ ร่วมกิจกรรมรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือเปิดงานกิจกรรมบันเทิงอื่นใดในชุมชน ในหมู่บ้าน ในอำเภอต่างๆ
3.มีความคิดว่า ถ้าจะลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมกับประชาชน หรือไปเยี่ยมญาติ หรือไปทำบุญ ก็สามารถทำได้ในวันอื่นๆและในวาระที่ไม่ใช่เทศกาลก็ได้ การไปเยี่ยมญาติ ไปทำบุญ เลือกวันที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องยึดเอาวันสงกรานต์ ในสภาวะที่ตัวเองไม่มีความพร้อม
4.เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงสถานะจากการเป็นนักการเมือง มาเป็นนักวิเคราะห์การเมือง ย่อมมีภารกิจที่จะต้องเข้าร่วมรายการของสื่อสำนักต่างๆ ในรายการวิเคราะห์การเมือง หรือรายการฮาร์ดทอล์คในหลายช่องทาง ทั้งรายการสดและรายการบันทึกเทป ถือว่ามีภารกิจสำคัญที่จะต้องสื่อสารทางการเมืองกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
สำหรับผมมีเหตุผลหลักๆ 4 ข้อ ที่ตัดสินใจงดเดินทางกลับพื้นที่ เพื่อร่วมเทศกาลสงกรานต์ และเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคน อาจจะมีเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขของผม แต่อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด อาจจะเหมือนกันบางข้อ แต่เชื่อว่าเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา จำนวนน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เห็นได้จากสภาพจราจรในกรุงเทพฯ โดยปกติถ้ามีเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลสำคัญใดๆ ในสภาวะเศรษฐกิจน้ำมันราคาปกติ จะมีประชาชนคนต่างจังหวัด เดินทางกลับต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพจราจรในกรุงเทพฯ โล่ง เงียบ คนน้อย
แต่สำหรับปีนี้ ยังเห็นสภาพรถติดเหมือนเดิม แต่อาจจะน้อยลง จากการประเมินสภาพทั่วไปแล้ว น่าจะเดินทางประมาณ 60% จากเดิม 100% และยังมีประชาชนที่ต้องอยู่กรุงเทพด้วยเหตุผลของตัวเองอีกประมาณ 40% นี่คือสถานการณ์ของเทศกาลสงกรานต์ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤตน้ำมันแพง