อดีตบิ๊ก ศรภ.โพสต์ถึง ปชป.กรณี"ศุภจี"ทาบคนในพรรคช่วยงาน ชี้คิดซะว่าเห็นแก่ชาติบ้านเมือง

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การทำงานเพื่อชาติข้ามพรรค
กรณี คุณศุภจี ติดต่อ คน ปชป.ให้มาร่วมทำงานด้วยนั้น น่าจะเป็นเพราะคุณศุภจี คงเห็นว่า “เคยร่วมกันทำงานมาก่อน” และ “ยังเป็นงานที่ต่อเนื่องของชาติ”
ส่วนที่คุณศุภจีไม่ได้แจ้งพรรค ปชป. ทราบก่อนนั้น ก็คงจะเป็นไปตามที่เธอพูดว่า รอให้ได้ตำแหน่ง รองนายกฯ แน่นอนเสียก่อน
เรื่องนี้ใครจะคิดอย่างไรก็ไม่ทราบได้ แต่ในความคิดผมเห็นว่า ( 1) เป็นเรื่องที่ดีต่อพรรค ปชป.เอง ด้วยว่า พรรคมีคนเก่งขนาดนี้ ได้ออกมาช่วยกันรักษาบ้านเมือง ในภาวะที่ประเทศกำลังคับขัน ดีกว่าเก็บไว้เฉยๆมั้ง (2) แสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติ ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวกในการทำงานเพื่อส่วนรวม (ทีมไทยแลนด์) และ (3) เป็นเรื่องปกติตามแบบไทยๆครับ รู้จักกันก็เต็มใจมาช่วยกัน ก็น่าจะเท่านั้นเอง
ในที่สุดแล้ว ถึงพรรค ปชป.ไม่ค่อยเต็มใจ ก็คิดซะว่า เห็นแก่ชาติบ้านเมืองละกันนะครับอย่างอนถึงกับขอคืนตัวไปเลย
พลโท นันทเดช / 11เมษา 2569