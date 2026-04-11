อดีตบิ๊ก ศรภ.โพสต์ถึง ปชป.กรณี"ศุภจี"ทาบคนในพรรคช่วยงาน ชี้คิดซะว่าเห็นแก่ชาติบ้านเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า  การทำงานเพื่อชาติข้ามพรรค

กรณี คุณศุภจี ติดต่อ คน ปชป.ให้มาร่วมทำงานด้วยนั้น น่าจะเป็นเพราะคุณศุภจี คงเห็นว่า “เคยร่วมกันทำงานมาก่อน” และ “ยังเป็นงานที่ต่อเนื่องของชาติ”

ส่วนที่คุณศุภจีไม่ได้แจ้งพรรค ปชป. ทราบก่อนนั้น ก็คงจะเป็นไปตามที่เธอพูดว่า รอให้ได้ตำแหน่ง รองนายกฯ แน่นอนเสียก่อน

เรื่องนี้ใครจะคิดอย่างไรก็ไม่ทราบได้ แต่ในความคิดผมเห็นว่า ( 1) เป็นเรื่องที่ดีต่อพรรค ปชป.เอง ด้วยว่า พรรคมีคนเก่งขนาดนี้ ได้ออกมาช่วยกันรักษาบ้านเมือง ในภาวะที่ประเทศกำลังคับขัน ดีกว่าเก็บไว้เฉยๆมั้ง (2) แสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติ ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวกในการทำงานเพื่อส่วนรวม (ทีมไทยแลนด์) และ (3) เป็นเรื่องปกติตามแบบไทยๆครับ รู้จักกันก็เต็มใจมาช่วยกัน ก็น่าจะเท่านั้นเอง

ในที่สุดแล้ว ถึงพรรค ปชป.ไม่ค่อยเต็มใจ ก็คิดซะว่า เห็นแก่ชาติบ้านเมืองละกันนะครับอย่างอนถึงกับขอคืนตัวไปเลย

พลโท นันทเดช / 11เมษา 2569