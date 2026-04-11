ผบ.ทบ.ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน พร้อมตรวจเยี่ยมกองกำลังผาเมือง

วานนี้ ( 10 เม.ย.) พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาค 3 ส่วนหน้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 พลโท ชายแดน กฤษณสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3และ พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับ
ปัจจุบัน หน่วยในพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกโดยยึดหลักการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และภาคประชาชน มุ่งเน้นการป้องกันเป็นสำคัญ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งสนับสนุนกำลังพลและอากาศยานในการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ได้นำเทคโนโลยีและอากาศยานมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งการบินลาดตระเวน ตรวจจับจุดความร้อน (Hotspot) และการทิ้งน้ำดับไฟป่า ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยในพื้นที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติเชิงป้องกันในพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก ใช้ระบบข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้า สนับสนุนยุทโธปกรณ์ เช่น โดรน และอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การประสานงานข้ามพรมแดน ตลอดจนการติดตามประเมินผล โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นสำคัญ
สำหรับวันที่ 11 เมษายน 2569 ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ และความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ของหน่วย
ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวกับกำลังพลกองกำลังผาเมือง ให้เตรียมความพร้อมในการดูแลพื้นที่แนวชายแดนตามพันธกิจด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การส่งกำลังบำรุง และแผนเผชิญเหตุ รวมทั้งให้บูรณาการระบบเฝ้าตรวจชายแดน ตลอดจนเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมออนไลน์ใกล้แนวชายแดน และการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11–15 เมษายน 2569 อย่างใกล้ชิด
ผู้บัญชาการทหารบกยังได้เน้นย้ำให้หน่วยนำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปขยายผลใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วย พร้อมทั้งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ เพื่อให้กำลังพลทุกนายดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปกป้องอธิปไตย สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย และดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ