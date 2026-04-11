ทล.แนะเส้นทางเลือกเลี่ยงรถติดจาก กทม.สู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงสงกรานต์

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้แนะนำเส้นทางเลือกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2569 – 19 เมษายน 2569 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ดังนี้
กรุงเทพฯ – ภาคเหนือ
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ไป รังสิต (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) – จ.พระนครศรีอยุธยา – จ.อ่างทอง – จ.สิงห์บุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถ.สายเอเชีย) – จ.ชัยนาท - จ.อุทัยธานี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครสวรรค์
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯ ไป จ.นนทบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง – สุพรรณบุรี - ชัยนาท) - จ.ชัยนาท (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครสวรรค์
เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯ ไป รังสิต – มุ่งหน้าทางต่างระดับบ้านกลาง (ทางหลวงหมายเลข 346) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 (ถ.ปทุมธานี – บางปะหัน) - ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถ.สายเอเชีย จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ
เส้นทางที่ 4: จากกรุงเทพฯ ไปรังสิต – อ.วังน้อย – จ.สระบุรี – จ.ลพบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) - อ.ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก
เส้นทางที่ 5: จากกรุงเทพฯ ไปทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี) - อ.วังน้อย (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือ
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถ.กาญจนาภิเษก) ไป อ. วังน้อย - ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน –– ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน - นครราชสีมาจากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯ ไป อ. วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) – ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน – นครราชสีมา (ด่านสระบุรี ทล.1 กม.99+600) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯ ไป อ. วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) – ทางหลวงหมายเลข 33 - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน – นครราชสีมา(ให้ใช้ด่านหินกอง ทล.33 กม.82) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 4: จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.สระบุรี – อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 5: จากกรุงเทพฯไป จ.นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) – อ.บ้านนา (ทางหลวงหมายเลข 3051) – อ.แก่งคอย (ทางหลวงหมายเลข 3222) – อ.ปากช่อง (ทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา หรือ จาก อ.บ้านนา ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 - อ.กบินทร์บุรี มุ่งหน้าสู่ อ.อรัญประเทศ
เส้นทางที่ 6: จากกรุงเทพฯไป จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงหมายเลข 304) – อ.พนมสารคาม – อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว – อ.ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 7: จากกรุงเทพฯไป ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถ.กาญจนาภิเษก) - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน - นครราชสีมา (ทางขึ้นบริเวณ ทล.9 กม.80) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออก
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ไป จ.ชลบุรี (ให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา )
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯ ไป จ.ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 304) โดยสามารถมุ่งหน้าสู่ ต.หนองปรือ เมืองพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 331 สัตหีบ - เขาหินซ้อน)
เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯ ไป อ.บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34 ถ.เทพรัตน) โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถ.สุขุมวิท) หรือ ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี
เส้นทางที่ 4: จากต่างระดับบางขุนเทียน (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) ให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา มุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี
กรุงเทพฯ – ภาคใต้
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ไป ถนนบรมราชชนนี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 338 อรุณอมรินทร์ – นครชัยศรี) – อ.นครชัยศรี – จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคใต้
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯ ไป บางใหญ่ (ให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ด่านบางใหญ่) – ออกที่ด่านนครปฐมตะวันตก - ถ.มาลัยแมน (ทางหลวงหมายเลข 321) - ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม - จ.ราชบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคใต้
เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯไป จ.สมุทรสาคร – จ.สมุทรสงคราม (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถ.พระราม 2) – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคใต้
เส้นทางที่ 4: จากกรุงเทพฯไป ทางหลวงหมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้(กทพ.) – ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว) - ทางหลวงหมายเลข 35 ถ.พระราม 2 – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคใต้
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันตก
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ไป จ.กาญจนบุรี (ให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) เพื่อมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯไป ทางหลวงหมายเลข 346 ต่างระดับรังสิต - อ.ลาดหลุมแก้ว (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก) – อ.พนมทวน จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯ - ไป จ.นครปฐม ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม (บางแค) - ทางหลวงหมายเลข 323 (ถ.แสงชูโต) เพื่อมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
เส้นทางที่ 4: จากกรุงเทพฯไป จ.นครปฐม ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม (บางแค) – มุ่งหน้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (ด่านศีรษะทอง) เพื่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
เส้นทางที่ 5: จากกรุงเทพฯไป จ.นครปฐม - ให้ใช้ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 อรุณอมรินทร์ – นครชัยศรี) – มุ่งหน้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (ด่านศีรษะทอง) เพื่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193