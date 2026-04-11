รมช.คค.ตรวจสนามบินดอนเมืองไม่แจ้งล่วงหน้า เช็คความพร้อมรับสงกรานต์

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อติดตามการอำนวยความสะดวกและความพร้อมในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยไม่ได้มีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า เพื่อประเมินการปฏิบัติงานตามสภาพจริงการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดยาว โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจติดตามการดำเนินงานในจุดสำคัญ อาทิ เคาน์เตอร์เช็กอิน จุดตรวจค้นผู้โดยสาร ระบบสายพานรับกระเป๋าสัมภาระ และการให้บริการรถสาธารณะภายในท่าอากาศยาน
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเที่ยวบินและการจราจรภายในสนามบินอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความแออัด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่
“ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาสำคัญที่มีปริมาณการเดินทางสูง จึงได้มาตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้เห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และนำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น” นายภัทรพงศ์ กล่าว
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการดูแลผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์