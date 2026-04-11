"อ.เจษฎา"เรียกร้องนายกฯ ยกเลิกคำสั่งให้ทุกจังหวัดฉีดพ่นน้ำลดฝุ่น PM2.5 ชี้สิ้นเปลืองงบฯ -สิ้นเปลืองน้ำ

รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอรบกวน #ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (คนก่อนและคนปัจจุบัน) สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยกเลิกคำสั่ง ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้ง อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ ให้ดำเนินการ "ฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นPM25" ด้วยครับ
เพราะมันทั้งไม่เวิร์คจริงในการลดฝุ่น อย่างที่สร้างภาพกัน และยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ สิ้นเปลืองแรงงาน สิ้นเปลืองน้ำ (ปีนี้ น้ำจะแล้งด้วย) แถมสร้างฝุ่นควันเยอะขึ้นจากเครื่องยนต์ของรถพ่นน้ำ รวมทั้งอาจเปิดช่องให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องพ่นน้ำ ราคาหลายล้าน โดยไม่จำเป็น
ถ้าท่านไม่ใช่เชื่อ สามารถถามความเห็นจาก อาจารย์เชน รัฐมนตรีกระทรวง อว. หรือจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ครับ
หรือท่านจะปรึกษาอาจารย์ชัชชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ก็ได้ครับ ว่าทำไมเดี๋ยวนี้ถึงไม่มีการฉีดพ่นน้ำแบบนี้ในกรุงเทพฯ และหันไปเน้นมาตรการอื่นที่ได้ผลจริงแทน