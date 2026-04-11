ห้ามนำรถบรรทุกน้ำ-บรรทุกคนเล่นน้ำ เข้าซอยสามัคคี 13-15 เม.ย.

ประกาศ สภ.รัตนาธิเบศร์ เรื่องห้ามนำรถบรรทุกน้ำ-บรรทุกคนเล่นน้ำ เข้าซอยสามัคคี ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๙
ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๙ เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน บริเวณถนน สามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นทางสัญจรหลักมีลักษณะเป็นทาง แคบ มักจะมีประชาชนต่างพื้นที่นำรถบรรทุกภาชนะบรรจุน้ำหรือบรรทุกอุปกรณ์เล่นน้ำหรือบรรทุกคนโดยสารมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรของประชาชนผู้พักอาศัยภายในถนนสามัคคี และผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๓๘) และมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตอำนาจการ รับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วย การห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำ หรือ บรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ำหรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ในระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๓ ห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ำหรือบรรทุกคน โดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เดิน หยุดหรือจอดบริเวณถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ข้อ ๔ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับรถเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือรถที่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานจราจร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙