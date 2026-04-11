กทม.ชวนประชาชนเที่ยวรอบเมืองกับ BMA Feeder นั่งฟรีช่วงสงกรานต์

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า สงกรานต์นี้ เที่ยวรอบเมืองแบบไม่ต้องขับเอง แค่นั่งชิลๆ แล้วไปม่วนจอยกับสงกรานต์กลางกรุง นั่งชิล นั่งฟรีตลอดสาย ไปกับ BMA Feeder ให้บริการวันที่ 12 – 15 เมษายน 2569 เวลา 10.00 – 22.00 น. (ตลอดช่วงเทศกาล)
ใครจะไปสนามหลวง / ข้าวสาร / รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ขึ้นคันนี้ = จบ ครบ เที่ยว-เล่น-กลับ
รายละเอียดการให้บริการ
รถออกทุก 20 นาที (ความถี่อาจปรับตามสภาพจราจร) ใช้ฟรีตลอดสาย มีรถให้บริการรวม 3 คัน
จอดให้ 11 จุดหลัก
ขาไปลานคนเมือง (เสาชิงช้า)
ป้ายแยกคอกวัว (ตรงข้าม ถ.ข้าวสาร)
สนามหลวง ( ป้ายศาลฎีกา )
ป้ายคลองคูเมืองเดิม (MRT สนามไชย ประตู 4)
ขากลับ
มิวเซียมสยาม ( MRT สนามไชย ประตู 1 )
สนามหลวง ( ป้ายสนามหลวง )
ป้านก่อนแยกคอกวัว ( ถ.ข้าวสาร )
ป้ายก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ( ถ.ข้าวสาร )
ป้ายเสาชิงช้า
ป้ายวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ป้าย MRT สามยอด ประตู 2
ตรวจสอบตำแหน่งรถแบบ Real-time
ผ่านแอปพลิเคชัน ViaBus (โหมด BMA Feeder)
วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เลือกจุดขึ้น-ลงที่สะดวก แล้วออกมาเที่ยวสงกรานต์ใจกลางกรุงเทพฯ ได้แบบสบายๆ
สงกรานต์นี้…ไม่ต้องวนหาที่จอดแค่ขึ้นแล้วไปจอยให้สุด