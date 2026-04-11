MEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น จนท.การไฟฟ้าฯ หลอกเปลี่ยนมิเตอร์

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบหรือสับเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าให้ทำดังนี้
1.ตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงาน
2.ตรวจสอบหนังสือมอบหมายจาก MEA
3.ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินสดก่อนดำเนินการ
หากประชาชนพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือแอบอ้างเป็นพนักงานสามารถติดต่อได้ที่ MEA Smart Life (ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้น) LINE Official ค้นหา @MEAthailand (ต้องมี โล่สีเขียว หน้าชื่อบัญชี) เว็บไซต์www.mea.or.th MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง