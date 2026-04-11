ศปถ.เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ วันแรก 135 ครั้ง ดับ 20 ราย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศปถ.รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ประจำวันที่ 10 เม.ย. 69 วันแรกของการควบคุมเข้มข้น

อุบัติเหตุ 135 ครั้ง
บาดเจ็บ 132 คน
เสียชีวิต 20 ราย

สาเหตุหลัก ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด ดื่มแล้วขับ ย้ำปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ