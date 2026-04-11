รฟท.เตรียมเปิดตัว KIHA 40 และ KIHA 48 รถดีเซลรางน้องใหม่ ทดลองวิ่งดอนเมือง - อยุธยา เริ่ม 20 เม.ย.

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารดีเซลราง “KIHA 40 และ KIHA 48” ในรูปแบบ Feeder เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเขตกรุงเทพมหานคร - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และท่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะทดลองให้บริการระยะเวลา 6 เดือน เริ่มวันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ มีนโยบายพัฒนาโครงข่ายการเดินรถและจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน โดยได้นำรถดีเซลราง KIHA 40 และ KIHA 48 ซึ่งได้รับมอบจากบริษัท East Japan Railway Company (JR East) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คัน มาปรับปรุงสำหรับการใช้งานในประเทศไทย
ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จและได้รับการทดสอบระบบอย่างสมบูรณ์ จำนวน 6 คัน พร้อมเปิดให้บริการทดลองในรูปแบบ Feeder เส้นทาง ดอนเมือง -พระนครศรีอยุธยา - ดอนเมือง เชื่อมโยงผู้คน สู่ปลายทางอย่างสะดวกสบาย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทาง ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ไป - กลับ รวม 6 ขบวนต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มทดลองตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 31 ตุลาคม 2569 โดยมีจุดหยุดรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 8 สถานี และที่หยุดรถ 1 แห่ง ประกอบด้วย สถานีดอนเมือง สถานีรังสิต สถานีเชียงราก ที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีเชียงรากน้อย สถานีคลองพุทรา สถานีบางปะอิน สถานีบ้านโพ สถานีอยุธยา
อย่างไรก็ตาม ขบวนรถดีเซลรางทั้งสองรุ่นได้ผ่านการปรับปรุงทั้งระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ รวมถึงภายในห้องโดยสาร เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร อาทิ ระบบปรับอากาศ ห้องน้ำระบบปิด และพื้นที่จัดเก็บสัมภาระ รองรับทั้งผู้โดยสารประจำและนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญในเขตกรุงเทพฯ ที่รองรับผู้โดยสารทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่สถานีรังสิต และผู้โดยสารที่เดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบในพื้นที่เดียวกัน รวมถึง โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อวัน
นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำรถดีเซลราง KIHA 40 และ KIHA 48 มาให้บริการในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการรถไฟฯ ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการ และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดความแออัดของการจราจร และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางราง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังการทดลองให้บริการ การรถไฟฯ จะมีการประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการในระยะต่อไป เพื่อยกระดับระบบคมนาคมทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟ พร้อมติดตามรายละเอียดตารางเดินรถ และอัตราค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย”