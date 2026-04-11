บขส.จับมือ สนข.ลงนาม MOU เชื่อมข้อมูลรถโดยสารติดตามแบบเรียลไทม์ผ่านแอปฯ “นำทาง”

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) หรือ BKS พร้อมด้วย นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กับ บริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) หรือ BKS เปิดเผยว่า บขส. (BKS) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ที่ดำเนินการในด้านการบริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดและให้เอกชนเข้ามามีส่วนดำเนินการในรูปของรถร่วมบริการวิ่งในเส้นทางที่ บขส. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่จะนำข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนในการเดินทาง
การลงนาม MOU ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ สำหรับประโยชน์ในการวางแผน กำกับ และพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดย บขส. (BKS) จะใช้ประโยชน์ข้อมูลของ สนข. เพื่อการวางแผน ติดตามและควบคุม การเดินรถของ บขส. และรถร่วมบริการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่วน สนข. จะใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดและข้อมูลจากระบบการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกของรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด (GPS Log) ของ บขส. (BKS) เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในแอปพลิเคชันที่ชื่อ “นำทาง” ของ สนข. รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาและจากผู้ใช้งานแอปฯ นำทางเพื่อประโยชน์ในงานวางแผน ติดตามและควบคุมรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารของ บขส. (BKS) และรถร่วมบริการ บขส. (BKS) ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด
นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมพัฒนาข้อมูลและเทคนิคการให้บริการบนแอปฯ นำทาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารสามารถวางแผนการเดินทาง และติดตามการเดินรถประจำทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
สำหรับ MOU ดังกล่าวนี้จะมีระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2569 – 10 เมษายน 2574 เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลการเดินทาง เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านการขนส่งของประเทศ รวมทั้งสนับสนุน การนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการประชาชน การวางแผนการเดินทาง และการพัฒนาระบบข้อมูลขนส่งสาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน