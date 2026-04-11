นายกฯ ขอบคุณ ครม.ร่วมแจงนโยบายสภาฯ 2 วันเต็ม ย้ำเร่งขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2569 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ก่อนเริ่มประชุม นายกฯ กล่าวขอบคุณ ครม. ที่ร่วมกันชี้แจงต่อรัฐสภาในการอภิปรายนโยบายตลอด 2 วันที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วประเทศอย่างชัดเจน ย้ำว่าจากนี้ไปเป็นขั้นตอนของการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
นายกฯ ยืนยันพร้อมสนับสนุนการทำงานของ ครม. ทุกท่านอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ รวมถึงพร้อมลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติภารกิจ หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอให้การเริ่มต้นบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ดำเนินไปด้วยความมุ่งมั่น สามัคคี และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ