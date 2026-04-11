จิสด้าเผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 5,277 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (10 เมษายน 69) จุดความร้อนของไทยพบ 5,277 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3,117 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,310 จุด พื้นที่เกษตร 392 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 227 จุด พื้นที่เขต สปก. 203 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 28 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่ลาว 9,313 จุด เมียนมาร์ 1,548 จุด เวียดนาม 886 จุด กัมพูชา 657 จุด มาเลเซีย 20 จุด
