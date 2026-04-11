xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำร่วง 100 บาท รูปพรรณขายออก 73,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.00 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,000.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,554.64 บาท