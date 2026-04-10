กกล.ผาเมือง ปะทะแก๊งค้ายาเสพติดที่เชียงใหม่ ยึดยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด เฮโรอีน 2.1 กก.

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า กกล.ผาเมือง โดย ฉก.ไชยานุภาพ ( ม.5 รอ.) ขอรายงานการปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณ ช่องทางธรรมชาติแก่งทรายมูล ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 69 กกล.ผาเมือง โดย ฉก.ไชยานุภาพ กกล.ผาเมือง ได้รับแจ้งจาก ชป.ข่าวพิเศษ กกล.ผาเมือง ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามมายังฝั่งไทย บริเวณช่องทางธรรมชาติตรงข้าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.ช.ม. จึงจัดกำลัง ร้อย.ทพ.3209 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 จำนวน 1 ชป. ร่วมกับ ชป.มว.ลวไกล กกล.ผาเมือง จำนวน 1 ชป. รวม 2 ชป. ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด บริเวณช่องทางธรรมชาติแก่งทรายมูล ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.ช.ม.
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 10 เม.ย.69 เวลา 0730 ตรวจพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติด ประมาณ 15 - 20 คน เดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ หน่วยจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการฯ ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด ยิงมายังฝ่ายเรา จนเกิดการปะทะประมาณ 5 นาที หลังจากเหตุการณ์สงบลง หน่วยจึงวางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะ ตรวจพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า ) จำนวน 1,200,000 เม็ด และ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( เฮโรอีน ) จำนวน 2.1 กิโลกรัม