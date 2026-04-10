สธ.เผยโควิด19 สายพันธุ์ Cicada หรือ BA.3.2 เป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคโควิด 19 สายพันธุ์ BA.3.2 หรือ “Cicada” จัดเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้จัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่ต้องติดตาม เนื่องจากมีการกลายพันธุ์ และอาจมีศักยภาพในการหลบหลีกภูมิคุ้มกัน
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการเฝ้าระวังในระดับสากลพบว่า สายพันธุ์ดังกล่าวยังมีสัดส่วนการตรวจพบในระดับต่ำ และยังไม่ใช่สายพันธุ์หลักที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า สามารถก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคมากกว่าสายพันธุ์โอมิครอนอื่น
ลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวโดยทั่วไปสอดคล้องกับอาการของโรคโควิด 19 ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก การสูญเสียการรับรู้กลิ่นหรือรสชาติ รวมถึงอาจมีอาการปวดศีรษะหรือท้องเสีย
ทั้งนี้ กลุ่มประชากรที่ควรได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบรายงานการระบาดของสายพันธุ์ BA.3.2 แม้ว่า การให้บริการวัคซีนในปัจจุบันอาจมิได้ครอบคลุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างแพร่หลายเช่นในช่วงการระบาดใหญ่ แต่วัคซีนยังคงมีบทบาทสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคและอัตราการเสียชีวิต