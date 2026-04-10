"สมชัย"ชี้แจงกรณีข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52.9 ล้านชื่อ มีโอกาสรั่วไหล

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ชี้แจงกรณีการแถลงข่าว เรื่องข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52.9 ล้านชื่อ มีโอกาสรั่วไหล
จากการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับระบบการสืบค้นลำดับที่และหน่วยเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยการกรอกหมายเลขประจำตัว 13 หลักของกรมการปกครอง ที่อำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 มีช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเจาะเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
คณะผู้เชี่ยวชาญขอยืนยันว่า การออกแบบระบบในช่วงต้นมีช่องทางให้ดำเนินการดังกล่าวและมีการซื้อขายเผยวิธีการในอินเตอร์เน็ตจริง โดยมีหลักฐานที่พร้อมนำเสนอต่อกรมการปกครอง อย่างไรก็ตามทางกรมได้มีการแก้ไขเพื่อให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว
คณะผู้เชี่ยวชาญขอยืนยันว่า เจตนาของการนำเสนอข่าว เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นการให้มีบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งที่หากเชื่อมโยงถึงลำดับการใช้สิทธิได้ จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับ มิได้มีเจตนาให้เกิดความตื่นตระหนก หรือ ตั้งใจหมิ่นประมาทหน่วยงานแต่อย่างใด โดยได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้เชี่ยวชาญใคร่ขอโอกาสนัดหมายผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีของกรม ประชุมปรึกษาหารือเพื่อนำเสนอหลักฐานและร่วมกันเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยทางกรมสามารถประสานเพื่อเลือกวันที่เหมาะสมในการประชุมร่วมกันได้ และพร้อมที่จะแถลงข่าวร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าไม่มีข้อมูลใด ๆ รั่วไหลในปัจจุบันและอนาคต
จึงเรียนมาเพื่อขอวันนัดหมาย