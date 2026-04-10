ราคาทองคำครั้งที่ 22 ขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 73,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.20 น. ครั้งที่ 22 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,200.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,751.72 บาท