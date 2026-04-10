กทม.จับมือกรมศิลปากรเตรียมพร้อมพื้นที่สนามหลวง จัดสร้างพระเมรุมาศ“พระพันปีหลวง”ให้สมพระเกียรติ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมศิลปากร เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมงานก่อสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเน้นย้ำการประสานงานแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้การดำเนินงานสมพระเกียรติสูงสุด (10 เม.ย. 69)

ที่ประชุมเร่งดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

-ล้อมย้ายต้นมะขาม 12 ต้น ภายใน เม.ย.นี้
-วางระบบท่อใต้ดิน/CCTV รองรับงานพระราชพิธี
-คงจุดบริการประชาชนและอาหาร อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่

นายไทวุฒิ กล่าวย้ำว่า "งานต้องเรียบร้อย ราบรื่น ไม่มีสะดุด" เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุด