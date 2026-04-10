xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 19 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 73,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.44 น. ครั้งที่ 19 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 72,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,100.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,660.76 บาท