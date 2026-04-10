พ่อเมืองประจวบฯ แถลงจัดงาน มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ครั้งที่ 16

นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2569 ที่สถานีรถไฟหัวหินหลังเก่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พญ.บุษกร สวัสดิ์แสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ ร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร ปลัดจังหวัดฯ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน นางอุบลวรรณ คงสว่าง ผจก.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดฯ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมรับฟัง
นายสิทธิชัย กล่าวว่า งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 16 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วน กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 เม.ย.- 4 พ.ค.69 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัดฯ ถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบฯ และสะพานสราญวิถี ภายในงานมีการจัดโซนแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ 20 กระทรวง ภายใต้แนวคิด “Next Move Prachuap ประจวบต้องไปต่อ” เพื่อให้ผู้เที่ยวงานได้รับทราบถึงแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดใน 10 ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมอนุรักษ์การท่องเที่ยวทางทะเล การส่งเสริมสินค้าเกษตร การส่งเสริมแรงงานภาคการท่องเที่ยว กลยุทธ์การสร้าง Wellness Province ให้ประจวบเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว รวมถึง Wellness Tourism ท่องเที่ยวดี สุขภาพดี มีคุณค่า และ Safe Tourism นักท่องเที่ยวต้องปลอดภัย
