สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบพระบรมศพ - เข้าวัดพระแก้ว - พระบรมมหาราชวัง ช่วงสงกรานต์

วันนี้ (10 เม.ย.) สำนักพระราชวัง แจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 13–14 เมษายน 2569 โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. (จุดคัดกรองปิดเวลา 16.00 น.) เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา 19.00 น.)