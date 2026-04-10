วังช้างอยุธยาฯ ร่วม ททท.จัดกิจกรรม เที่ยวอยุธยามหาสงกรานต์สาดน้ำกับช้าง 2569

วันนี้ (10 เม.ย.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอยุธยา นำโดยนายเรียงทองบาท มีพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายมานัส ทรัพย์มีชัย อุปนายกสมาคมฯ และนายกิตติภพ คงทอง เลขานุการสมาคมฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยนางนิตยา เมธีวุฒิกร รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรม เที่ยอยุธยามหาสงกรานต์สาดน้ำกับช้าง 2569 ที่บริเวณวงเวียนศาลหลักเมือง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วังช้างอยุธยาแลเพนียด โดยจัดให้มีการแต่งชุดไทยสาดน้ำกับช้าง มีรถบรรทุกน้ำของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำน้ำมาร่วมด้วย
ทั้งนี้ บรรยกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาเก็บภาพเพื่อไปเผยแพร่ทั่วโลก
