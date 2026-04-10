ผู้นำจีนเปิดทำเนียบฯ หารือ ปธ.พรรคฝ่ายค้านไต้หวัน เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี

สื่อของทางการจีนรายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เปิดทำเนียบในกรุงปักกิ่ง หารือกับ เจิ้ง ลี่เหวิน ประธานพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของไต้หวัน ในวันนี้ (10 เม.ย.) นับเป็นการพบปะผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง ที่ยังอยู่ในตำแหน่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี
เจิ้ง ลี่เหวิน เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เธออยู่ระหว่างการเยือนจีนแผ่นดินใหญ่ 6 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์นี้ (12 เม.ย.) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพข้ามช่องแคบไต้หวัน
