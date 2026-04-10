บางจากฯ แจงปมเรือขนส่งน้ำมันแวะสิงคโปร์ก่อนถึงไทย เป็นลักษณะ co-loading

จากกรณี นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตเรื่อง เรือขนส่งน้ำมันแวะสิงคโปร์ และตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของรัฐบาล กรณีเจรจากับอิหร่าน เพื่อให้เรือน้ำมันที่มาส่งให้บางจากฯ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่จากการตรวจสอบระบบติดตามเรือ (Ship Tracking) พบว่า มีเรือน้ำมันแวะเทียบท่าที่สิงคโปร์ก่อนเดินทางมาถึงไทย จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจง ทำไมน้ำมันไม่เข้าไทยเต็มจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า การขนส่งน้ำมันดิบเที่ยวดังกล่าว เป็นการขนส่งในลักษณะ co-loading หรือมีลูกค้าร่วมใช้บริการขนส่ง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติปกติในอุตสาหกรรม โดยมีการบรรทุกน้ำมันดิบสำหรับลูกค้ามากกว่าหนึ่งรายในเรือลำเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่ง
สำหรับเที่ยวเรือนี้ มีลูกค้าอีกรายหนึ่งที่มีจุดหมายปลายทางที่ประเทศสิงคโปร์ จึงมีการนำส่งตามลำดับปลายทางตามแผนการขนส่ง ก่อนที่เรือจะเดินทางต่อมายังประเทศไทย เพื่อนำส่งน้ำมันดิบที่ท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายอื่นเป็นข้อมูลทางการค้า ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยในที่สาธารณะได้
