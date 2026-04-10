นายกฯ ประชุมเปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตราย 10-16 เม.ย.นี้

วันนี้ (10 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวและมอบนโยบาย เปิดศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ปภ.) โดยมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานความมั่นคง ร่วมแถลงข่าวด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป้าหมายของเราคือ การลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางท้องถนน เรารณรงค์โดยเฉพาะมูลเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ การดื่มสุรา และการพักผ่อนไม่เพียงพอ คือ 2 สาเหตุหลัก ซึ่งตรงนี้ต้องร่วมกันรณรงค์ต่อไป เพื่อให้ช่วงวันหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2569 เป็น 7 วันอันตรายสำหรับผู้สัญจรไปมาท้องถนน ต้องลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัย โดยเรายึดการดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่น และขอให้เคารพกฎหมาย ขับรถตามอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้
