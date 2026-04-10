ผอ.สวนสัตว์โคราชตรวจความพร้อม "ลูกฮิปโปแคระเกิดใหม่" ก่อนอวดโฉมรับสงกรานต์นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (10 เม.ย.) นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ ลงพื้นที่บริเวณส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสแคระ สวนสัตว์นครราชสีมา เพื่อดำเนินการตรวจเช็กสุขภาพและติดตามความพร้อมของลูกฮิปโปแคระ สมาชิกใหม่ที่เพิ่งคลอดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นฮิปโปแคระตัวแรกที่กำเนิดในสวนสัตว์นครราชสีมา

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการประเมินความสมบูรณ์ของร่างกายอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวและแฟนคลับได้เข้าชมความน่ารักในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้