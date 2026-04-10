หมอชิต 2 คึกคัก! ปชช.ทยอยเดินทางกลับบ้านช่วงหยุดยาวสงกรานต์ต่อเนื่อง

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) หรือ BKS เปิดเผยว่า บรรยากาศการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ในวันนี้ (10 เม.ย.) ยังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางหนาแน่นที่สุด ในเที่ยวไป-กลับ ประมาณ 1.6-1.8 แสนคน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) กว่า 7,000-8,000 เที่ยว เนื่องจากเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 โดย บขส.ได้จัดรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเสริม 30) ไว้รองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวประมาณ 1,200 คัน