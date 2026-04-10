ญี่ปุ่นเตรียมระบายน้ำมันจากคลังสำรองอีก 20 วัน รับมือสถานการณ์ตะวันออกกลาง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ (10 เม.ย.) ว่า นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ผู้นำญี่ปุ่น กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนจะระบายน้ำมันดิบจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมอีก 20 วัน โดยจะเริ่มอย่างเร็วที่สุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการระบายน้ำมัน ชุดที่สอง ต่อเนื่องจากชุดแรกจำนวน 50 วัน ที่เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อกลางเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมน้ำมันสำรองจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวอาหรับ
การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการระบายน้ำมัน ชุดที่สอง ต่อเนื่องจากชุดแรกจำนวน 50 วัน ที่เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อกลางเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมน้ำมันสำรองจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวอาหรับ