เตือนไทยตอนบนระวังอากาศร้อนจัด-ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ใต้ ตต.ฝนตกหนักบางพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ (10 เม.ย.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เนื่องจากความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้ และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรงบางแห่ง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตราย
