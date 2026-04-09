"สมชาย"ถาม รบ.จะปฏิรูปโครงสร้างพลังงานที่บิดเบี้ยวจริงไหม? ชี้ถ้าทำจริงจะเชียร์เต็มที่

เพราะผมตั้งใจให้เรื่องสร้างโรงกลั่นแห่งชาติ
เป็นประเด็นถกเถียงกันครับ
ว่า เหตุใดโรงกลั่นทั้งหมดที่อ้างว่า ตั้งขึ้นเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของชาติ
วันนี้จึงกลายเป็นความมั่นคงของผู้ประกอบการและผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ทวีกำไรปีละนับแสนล้าน
ถึงเวลาที่เราควรทบทวนโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ ตั้งแต่
:นโยบายรัฐในเรื่องนี้ทั้งระบบ
:แผนสำรองพลังงาน แผนสำรองไฟฟ้า
:การprivatization ให้เอกชน ทำโรงไฟฟ้า ทำโซล่าร์ฟาร์มผูกมัดราคาขาย โดยไม่ต้องผลิตกระแสไฟฟ้า แต่รับค่าสำรองไฟฟ้าจนร่ำรวยมหาศาล
:โครงสร้างภาษีที่เกิดซ้ำซ้อน
:การอิงราคาโรงกลั่นสิงคโปร์ ทั้งที่กลั่นที่ไทย บวกค่าขนส่งทิพย์
:ค่าการกลั่นที่โอเวอร์
:ค่าการตลาดที่ค้ากำไรเกินควร
:การใช้กองทุนน้ำมันเพื่อประโยชน์นายทุน
ทั้งหมดรัฐไม่เคยกำกับได้จริงๆหรือ มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือพรรคการเมืองรับเงินหนุนจากทุนพลังงาน จนทำนโยบายผิดเพี้ยน
ขอถามว่า รัฐบาลนี้จะปฏิรูปโครงสร้างพลังงานที่บิดเบี้ยวจริงจังมั้ย ครับ ถ้าทำจริงๆ ผมจะเชียร์และช่วยเต็มที่ครับ
สมชาย แสวงการ
อดีตประธานคณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 9 เม.ย.69