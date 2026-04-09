"สมชัย"เผยข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยเจาะง่าย -ขายคล่อง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วย เจาะง่าย ขายคล่อง
ของสำคัญ 1 ใน 3 อย่าง ที่ กกต.บอกว่า จัดเก็บอย่างดี เคยซื้อขายในอินเตอร์เน็ต เป็นให้วิธีเจาะแบบบุฟเฟท์ วันละแค่ 100 บาท นาน 3 สัปดาห์ ก่อนที่จะปิดรูรั่วสำเร็จ
วันนี้ 9 เมษายน 2569 ผมนำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 2 ท่าน ที่ กกต.ฟ้องปิดปาก มาส่งหลักฐานข้อมูลถึง กกต. และ ผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 52.9 ล้านคน เคยมีรูรั่วให้คนเข้าเจาะ นานกว่า 3 สัปดาห์ และซื้อขายรหัสเจาะข้อมูลแบบบุฟเฟท์ อยากได้อะไรก็เจาะเอาเอง ในราคาแค่วันละ 100 บาท จนสุดท้ายเมื่อหน่วยงานรับผิดชอบทราบและปิดระบบ จึงมีการประกาศขายเทคนิคการเจาะระบบ แค่ 200 บาท
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ไม่มีใครทราบว่า มีข้อมูลหลุดออกไปแล้วเท่าไร และได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตเลือกตั้งอย่างไรบ้าง
การแจ้งให้ กกต.ทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ตรวจสมทบเรื่องนำส่งศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมตามที่ศาลขยายเวลาให้แก่ กกต. และผู้ตรวจ ในการส่งเอกสารเพิ่มอีก 15 วัน