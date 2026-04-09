ทบ.จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ ร่วมดูแลทุกการเดินทางอย่างปลอดภัย

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 กองทัพบกได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 82 จุด บนเส้นทางหลักทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2569 เพื่อร่วมอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว
การจัดตั้งจุดบริการประชาชนของกองทัพบกดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ
จุดบริการประชาชนของกองทัพบก ได้จัดตั้งในพื้นที่เส้นทางสายหลัก เส้นทางรอง และจุดเสี่ยงที่มีปริมาณการสัญจรหนาแน่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
สำหรับการให้บริการภายในจุดบริการประชาชนของกองทัพบก ประกอบด้วย
- การให้ข้อมูลเส้นทางและสภาพการจราจร
- ให้บริการห้องสุขาและพื้นที่พักผ่อนระหว่างการเดินทาง พร้อมเครื่องดื่ม อาหารว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเบื้องต้น
- การให้บริการปฐมพยาบาลและประสานงาน กับโรงพยาบาลในพื้นที่
- การช่วยเหลือด้านเครื่องมือช่างและการแก้ไขปัญหายานพาหนะ
- รับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย เคารพกฎจราจร และพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง หากรู้สึกอ่อนล้าหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใด สามารถแวะพักได้ ณ จุดบริการประชาชนของกองทัพบกทั่วประเทศ ซึ่งกองทัพบกพร้อมส่งมอบความห่วงใย อุ่นใจในทุกเส้นทาง เพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เป็นไปอย่างปลอดภัย และถึงบ้านอย่างมีความสุข