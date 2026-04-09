กรมอุทยานฯ มอบของขวัญวันครอบครัว เปิดให้คนไทยเข้าชมพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศฟรี 14 เม.ย.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขานรับนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบของขวัญวันครอบครัว ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศในวันที่ 14 เมษายนนี้ โดยเน้นย้ำสิทธิเข้าฟรีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและยานพาหนะเท่านั้น พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยภายใต้แนวคิด "เที่ยวสุขใจ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" และรณรงค์แคมเปญนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวร่วมลดขยะอาหารเป็นศูนย์ (Zero Food Waste) ทั่วประเทศ
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรมอุทยานฯ จึงได้ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าชมพื้นที่สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 14 เมษายน 2569 ซึ่งตรงกับวันครอบครัว โดยครอบคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 160 แห่ง วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมในปีนี้ กรมอุทยานฯ ได้วางแนวทางรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นในทุกมิติ โดยกำชับให้ทุกพื้นที่ควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) เพื่อลดความแออัดและรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการกวดขันวินัยนักท่องเที่ยวในเรื่องการงดใช้เสียงดังหลังเวลา 22.00 น. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานฯ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายขยะอาหารเป็นศูนย์หรือ Zero Food Waste หรือขยะอาหารเป็นศูนย์ให้เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้เป็น "นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว" ด้วยการงดใช้พลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้ามาในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
อธิบดีกรมอุทยานฯ ระบุว่า ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรกู้ภัยประจำจุดเสี่ยง อุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่อง AED และรถกู้ชีพให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการปรับปรุงป้ายเตือนและทุ่นแจ้งเตือนภัยในจุดอันตรายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองล่วงหน้าและสภาพอากาศได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมอุทยานฯ เพื่อความสะดวกในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัวนี้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน