กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงสงกรานต์ 10-16 เม.ย.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบาย “Smart Travel Songkran 2569 ออกเวลาไหนก็ถึงบ้านเหมือนกัน” โดยมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 สนับสนุนการเดินทางของประชาชนให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัย
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ดังนี้
ทางพิเศษบูรพาวิถี และ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ยกเว้นค่าผ่านทางรวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น.
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และ ทางพิเศษอุดรรัถยา ยกเว้นค่าผ่านทางรวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน 2569 เวลา 24.00 น.
ทั้งนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางและช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง