ทบ.เร่งเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดน จ่อสร้างหลุมหลบภัย 182 แห่ง ยกระดับความปลอดภัย ปชช.

เพจกองทัพบก โพสต์ระบุว่า นอกจากภารกิจพิทักษ์รักษาอธิปไตยตลอดแนวชายแดนของประเทศโดยกองกำลังป้องกันชายแดนแล้ว พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ยังให้ความสำคัญในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานและประชาชนในบริเวณชายแดนได้ดำเนินชีวิตตามปกติสุข
โดยหลังจากสถานการณ์การสู้รบคลี่คลาย ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับหน่วยทหารช่าง และกองกำลังป้องกันชายแดนที่รับผิดชอบพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัย เพื่อเพิ่มความมั่นคงในพื้นที่ ยกระดับความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน โดยมีแผนก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 182 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพา 108 แห่ง และกองกำลังสุรนารี 74 แห่ง โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 ถึงปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 117 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 65 แห่ง โดยมีความคืบหน้าของการก่อสร้างกว่าร้อยละ 80
กองทัพบกขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูความเสียหาย และเสริมสร้างมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยต่อไป