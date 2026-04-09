นายกฯ นำแถลงยึดทรัพย์สแกมเมอร์ข้ามชาติ 2 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (9 เม.ย.) เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ณ อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนานาชาติ พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่บูรณาการทำงาน จนสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินสแกมเมอร์ข้ามชาติได้ รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย สืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และดำเนินการกล่าวโทษกับผู้กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อไป