อบจ.เชียงราย เตรียมงดเก็บภาษีน้ำมัน 3 เดือน ลดภาระค่าครองชีพ ปชช.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์พลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ผ่านการงดเก็บค่าธรรมเนียมจากหัวจ่ายน้ำมัน 4.54 สตางค์ต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน และแปลงเป็นส่วนลดหน้าปั๊ม
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากสภา อบจ. และผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน จึงจะมีผลบังคับใช้จริง